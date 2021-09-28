Denizlili üreticilere Büyüksehir destegi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, tarımsal alanlarda rekolte ve kalitenin artırılması için bu yıl 14 ilçedeki 81 mahallede çiftçilere 56 bin metre tarımsal sulama borusu desteği verirken, bugüne kadar verilen sulama borusu desteğinin rekor seviyeye ulaşarak 226 bin metreye ulaştığı kaydedildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçilere makine, ekipman, ilaç ve fidan gibi verim, rekolte ve ürün çeşitliliğini artıracak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Belediyemizin verdiği tarımsal desteklerin daha çok ve kaliteli ürün olarak geri döneceğine inancım tam. Çünkü biz çiftçimiz daha fazla kazansın istiyoruz. Desteklerimizle tarımsal üretimimiz artacak" dedi.

SEBAHATTİN ALP