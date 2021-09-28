Fahiş fiyatla birlikte taklide de geçit yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 büyük zincir marketin fiyatlar üzerinde baskı unsuru yarattığını açıklamasının ardından bu marketlere yönelik fahiş fiyat incelemesi başlatılırken, bir yandan da vatandaşa sahte gıda satarak sağlıklarıyla oynayanlara karşı ciddi tedbirler alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenirliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler için bu yıl 750 milyon lira bütçe ayırırken, bu kapsamda özellikle okullarda gıda güvenliğine yönelik uygulamaları geliştirmek amacıyla eğitimler verilecek. Fahiş fiyat artışı yapıp vatandaşı mağdur eden işletmelerle mücadelenin yanı sıra hem haksız rekabete neden olan hem de halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşişcilerle de mücadeleye hız verilecek. Bu kapsamda gıda güvenilirliği alanındaki olası riskler tespit edilerek bu konularda uluslararası standartların gözetildiği, bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre yürütülen risk değerlendirmesi çalışmaları yapılacak. Ayrıca güvenilir gıda konusunda tüm taraflarla işbirliği yapılması, güvenilir gıda bilincinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi sağlanacak.

8 ÜRÜNDEN BİRİ SORUNLU

Bu yıl taklit ve tağşişle mücadele kapsamında önemli düzenlemeler yapan Bakanlık, geçtiğimiz yıl denetimi yapılan ürünlerin yüzde 11.5'unda gıda kodeksine aykırılık tespit etti. Bu yıl genelinde bu oranın yüzde 12 olması bekleniyor. Yani denetimi yapılan her 8 üründen biri sorunlu çıkarken, Bakanlık bu yıl devreye giren ve yüksek cezalar öngören düzenleme sayesinde bu oranı 2023'te sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Bakanlık bu yıl gıda işletmelerine 1 milyon 100 bin resmi kontrol gerçekleştirmeyi 2023'te ise bu sayıyı 1 milyon 200 bine çıkarmayı hedefliyor.

AĞIR YAPTIRIMLAR GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, bu yılın Nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Halk sağlığı ile oynayan işletmelere ağır yaptırımlar getiren düzenleme kapsamında gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek. Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak. Ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması görevlilerce resmi kontrollerle yapılacak. Kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacak.



545 BIN LIRAYA KADAR CEZA

YÖNETMELİKTE öngörülen idari para cezaları, yıllık gayrisafi gelir üzerinden hesaplanacak. Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası miktarı, işletmecinin fiilden bir önceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yılın sonunda kaydedilen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden belirlenecek. Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.

FİİLİN 3 yıl içinde tekrarlanması halinde 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek. Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması halinde, 218 bin 220 liradan az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezasına hükmedilecek.



SAVUNMA TOPLANTISI 27 EKİM'DE YAPILACAK

REKABET Kurulunun, Kovid-19 salgını sürecinde, zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim'de yapılacak.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA