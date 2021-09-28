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Haberler Ekonomi Karadeniz gazı 2023’te sistemde

Karadeniz gazı 2023’te sistemde

Karadeniz gazı 2023’te sistemde

28.9.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus gazının Türkiye'ye iletildiği Mavi Akım ve Türk Akımı hatlarının tam kapasite çalışması durumunda doğalgaz arz güvenliği ile ilgili bir sıkıntı olmayacağını belirterek, Türk Akımı'ndan gelen 8 milyar metreküplük gazla ilgili kontratın bu yıl sona erdiğini anımsattı. Bakan Dönmez, "Türk Akım'dan getirilen 8 milyar metreküpün yarısı BOTAŞ'a yarısı da özel sektöre aitti. Dolayısıyla burada Gazprom'un tercihleri de önemli" dedi. Bakan Dönmez, bir yayın organına yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yaklaşık 40 üretim kuyusu açmayı planladıklarına değinerek, ilk 10 kuyu ile birlikte ilk üretimin de gerçekleştirilmiş olacağını söyledi. Hedefin, gazın 2023'te sisteme bağlanması olduğunu vurgulayan Dönmez, "Sakarya gaz sahasının civarında sismik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda orada belki önümüzdeki yılın ilk aylarında keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz" diye konuştu.

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