‘Önlem alınınca boykotu bitirdik’

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye inşaat sektörünün çatı kuruluşu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde 9-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 15 günlük iş bırakma eylemine hükümetin başlattığı önleyici tedbirler nedeniyle son verdiklerini söyledi. Kahraman boykotla önemli bir farkındalık sağladıklarını belirterek, "İnşaat malzemelerindeki fiyat indirimi vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla ev sahibi olmasının da önünü açacaktır" diye konuştu.

ÇİVİ ÇAKMAYACAĞIZ

Bu arada Torbalı'da 200 sektör temsilcisinin aldığı "15 gün yapı durdurma" kararı uygulanmaya başlandı. Demir, çimento ve beton fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yapı durdurma kararı alan Torbalılı müteahhitler 10 Ekim'e kadar eylemlerini sürdürecek. Sektörün temsilcileri ile hafta boyu toplantılar yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun "15 gün boyunca çivi bile çakmayacağız. Demir çimento ve hazır beton kartelinin kriz fırsatçılığı yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Zamlar geri alınmazsa Rekabet Kurumuna başvuracağız" dedi. Olgun, Torbalı'da konut stokunun tükendiğini, bunun da fiyatları yükselttiğini söyledi.

TOLGA TEKİN