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Haberler Ekonomi Rekabet Kurulu’ndan 6 firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu’ndan 6 firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu’ndan 6 firmaya soruşturma

28.9.2021

REKABET Kurulu, Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında 4054 sayılı yasanın 4. maddesinin ihlal edildiği iddialarını yerinde bularak soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguların ciddi ve yeterli olduğunu bildirdi

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