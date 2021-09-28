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Haberler Ekonomi Tire’de en iyi incir ve ceviz yarısması

Tire’de en iyi incir ve ceviz yarısması

Tire’de en iyi incir ve ceviz yarısması

28.9.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde Gölet'te bu yıl ikincisi düzenlenen İncir ve Ceviz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Tire Belediye Başkanı Atakan Duran, ilçenin yöresel ürünlerine festival ile katma değer kazandırmak istediklerini söyledi. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ise "Yörede yetişen incir, ceviz, kestane ve karaduttan dondurma ürettik. Amacımız yöresel ürünlerimizi destekleyerek üreticimizi korumak" dedi. En iyi yaş incir yarışmasında Seyfi Oral, Yusuf Örnek ve Kazım Duman, kuru incirde Hatice Karaoğlan, Fatma Gülmez, Mert Çakıroğlu, en iyi ceviz yarışmasında ise İsa Turcan, Serkan Ünlü ve Hatice Karaoğlan ilk 3 sıraları paylaştı.

NADİR UYSAL

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