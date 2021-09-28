Yatırımcının tercihi yeniden gayrimenkul

Son dönemde yaşanan kira ve fiyat artışları yatırımcıları tekrar gayrimenkul piyasaları ile barıştırdı. Satın alınan bir konutun, kira geliriyle, kendi fiyatını ne kadar sürede karşılayacağına amortisman süresi dendiğini belirten emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kiralardaki artış sonrasında bu süreler ciddi oranda düştü. Bu da yatırımcıların tekrar gayrimenkul piyasalarına yönelmelerine neden oldu. Kira fiyatlarının yükselmesi, arsa ve inşaat maliyetlerindeki artışlar, ikinci el gayrimenkul yatırımlarında cazip fırsatlar sunuyor. Konut fiyat endeksi de son bir yılda yüzde 31 oranında arttı ve reel artış oranı yüzde 10,2 oldu" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN İLÇELER

Daha önce 30 yıla kadar çıkmış olan amortisman sürelerinin, son kira artışları sonrasında bazı illerde 19 yıla kadar düştüğü ifade eden Özelmacıklı, "İstanbul, Tekirdağ, Ankara ve Mersin 19 yıl ile amortisman süresi en kısa olan şehirlerimiz. Bu süreler Bursa ve Denizli'de 23 yıl, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mardin, Hatay ve Eskişehir'de 24 yıl, Samsun, Erzurum, Kayseri ve Manisa'da 25 yıl" ifadelerini kullandı. Üç büyük şehirdeki ilçeler sıralaması hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "İstanbul'da sırası ile Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Şişli, Küçükçekmece ve Fatih en kısa amortisman sürelerine sahip ilçeler. Bu liste sıralaması Ankara'da ise Çankaya, Beypazarı, Etimesgut, Çubuk ve Mamak şeklinde. İzmir'e baktığımızda da Konak, Menemen, Buca, Balçova ve Çiğli sıralamasından bahsedebiliriz." dedi.



SON SATILANLAR VE KIRA BEDELLERI TAKIP EDILMELI

GAYRİMENKULÜN gelir ve yatırım için de öncelikli bir yatırım aracı olduğunu belirten Özelmacıklı, "Bölgedeki son satılanlar ve kira bedelleri, kiracının çıkması durumunda hangi fiyattan tekrar kiraya verilebileceği gibi birçok konuya dikkat etmek gerekiyor. Gayrimenkul yatırımlarında yetki belgeli emlak işletmelerinde çalışan, mesleki yeterlilik belgesine sahip profesyonel emlak danışmanları tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.



GRAM ALTIN 503 lirayı gördü

ALTININ gram fiyatı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 503 lirayı gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.345 liradan satıldı. Öğleden sonra gelen satışlarla gram altın 495 liraya kadar geriledi. Döviz kurları satıcılı, Borsa İstanbul ise hafif alıcılı bir seyir izledi.