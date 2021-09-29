102,6 milyarlık kamu gelirinden vazgeçildi

HAZINE ve Maliye Bakanlığınca alınan önlemler çerçevesinde, enflasyonla mücadele kapsamında bazı hizmet sektörlerine yönelik uygulanan KDV indirimleri enflasyonu azaltıcı rol oynarken, 102,6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildi. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde 2021 yılı sonunda enflasyonun, Orta Vadeli Program'da öngörüldüğü üzere, yüzde 16,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Eşel mobil sisteminin enflasyona etkisi eksi 2,48 düzeyinde gerçekleşti. Uygulama sonucunda sadece 2021 yılı için toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV gelirinden feragat edileceği hesaplanıyor. Salgınla mücadele kapsamında belirli sektörlerde geçici vergi indirimleri yapılması fiyat düzeyini de aşağı yönlü etkilerken, bu düzenlemelerle 2021 yılının 9 ayı için toplam 25,2 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilecek.

FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Ayrıca iş yeri kiraları üzerindeki gelir vergisi stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi 3,6 milyar lira gelir kaybı oluşturdu. 2021 yılı için sigarada 8,8 milyar lira, alkollü içeceklerde 2 milyar lira KDV ve ÖTV nedeniyle gelir kaybı hesaplandı. Motorlu araçlarda ÖTV matrah eşiklerinin güncellenmesi ile yaklaşık 340 milyon lira gelir kaybı oluşacağı tahmin ediliyor