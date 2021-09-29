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Haberler Ekonomi 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik! Bugün tedavüle giriyor

20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik! Bugün tedavüle giriyor

Son dakika... Yeni tertip 5 ve 20 lira bugünden itibaren tedavüle giriyor. Yeni banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve yardımcılarının imzası bulunacak.

20 TL ve 5 TL’lik banknotlarda değişiklik! Bugün tedavüle giriyor

29.09.2021, 10:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verecek.

Yapılan değişikliğe göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte, 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

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