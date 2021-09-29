AYDIN, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm ve Gdz Elektrik, müşterilerine BİP mesajlaşma uygulaması üzerinden de hizmet sunmaya başladı. Uygulamayla planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları, sokak aydınlatma ve arıza bildirim taleplerine yönelik hizmet verilecek. Taleplere tüm gün cevap verilecek.
Adm ve Gdz Elektrik BİP’ten de hizmet sunacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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