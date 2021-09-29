Bakanlıktan indirim kampanyaları uyarısı

Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarda tüketiciler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarıda bulundu. Buna göre pek çok indirimli satış reklamında görülen "Yüzde 50'ye varan indirim" ifadesindeki "...ye varan", "...ye kadar" gibi ibarelerin okunamayacak büyüklükte yazılmaması gerekiyor.

SATIŞ İPTALİ OLMASIN

Ayrıca, hangi indirim oranının, hangi ürüne ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi önem taşıyor. İndirimli satışa ilişkin reklamlarda, indirimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile söz konusu mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor. Özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmaması gerekiyor. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması önem taşıyor. Ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulması dolayısıyla ürünün piyasa fiyatı konusunda bir bilgi edinilememesi tüketici mağduriyetine neden olabiliyor. Bu nedenle indirimli ve kampanyalı satış sürecinin, iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde 3 ay, tasfiye durumunda ise 6 aydan fazla olmaması gerekiyor. İnternet üzerinden satışa sunulan ürünlerin stok miktarlarının hiç ya da gerçeğe uygun belirtilmemesi de karşılaşılan bir başka aykırılık olarak dikkati çekerken, bu konuda tüketicilere doğru bilginin verilmesi kuralı bulunuyor.