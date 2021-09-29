Buharkent’te toplu konutlar satışa hazır

AYDIN Buharkent Belediyesi tarafından yapımı süren toplu konut projesinin sonuna gelindi. İstiklal mahallesinde yükselen 2+1 ve 3+1 konutlar ve dükkanlar sahiplerini bekliyor. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, inşaatı tamamlanan daireleri yerinde inceledi. Erol, "Belediye olarak yaptırdığımız toplu konut projemizin sonuna geldik. Otopark ve giriş yolu en kısa süre içerisinde tamamlanacak. Hepsi satışa hazır" dedi.

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