EGİAD ve TARKEM’den Kemeraltı için iş birliği

İZMIR Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birliği ile kurulan TARKEM, Kemeraltı ve çevresinin çekim merkezi olması için EGİAD ile ortak bir komisyon oluşturdu. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Hedefimiz ortak kurumların eşgüdümüyle, Kemeraltı'nı İzmir'in kalbi yapmaktır" dedi. TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ise, kentin kültürel ve tarihi değerlerini koruyup yaşatmak için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.