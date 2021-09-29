İhracata yönelik yatırımlara KGF teminatıyla kredi yolda

HAZINE destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla 5'inci ve 6'ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara sağlanacak uzun vadeli kredi desteği kapsamında işletmelere asgari 6 ay, azami 24 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 120 ay vadeli yatırım kredisi kullandırılacak. İlave istihdam sağlanmasına destek olunması amacıyla, 10 milyar liralık kefalet limitini haiz "İlave İstihdam Destek Paketi" ile mikro ve küçük ölçekli işletmelerden likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Hazine destekli KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak.