Kuru incir 100 lirayı geçti

Bu yıl incirin dalında kuruması ve talebin fazla olması fiyatlara tavan yaptırdı. Dünyadaki kuru incir üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinden fazlasını karşılayan Aydın'da yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl ürünün fiyatı perakendede 100 lirayı buldu. Sarı altın olarak bilinen incirin az ve kalitenin yüksek olması nedeniyle ürünün iyi para ettiğini ve fiyatın 100 lirayı geçtiğini belirten incir üreticisi, iş insanı Tansel Önder, "Rekolte az oldu ama incirimizin kalitesi yüksek. Bu yüzden fiyatı yükseldi. Türkiye kuru incir üretiminde yaklaşık yüzde 75 paya sahibiz. 'Rakipsiziz' Aydın olarak lideriz" diye konuştu. Önder, önümüzdeki yıl kuraklık için özel tedbirler alacaklarını belirtti.

ÜRETİCİLER NÖBETTE

Aydın'da incir bahçelerine dadanan hırsızların üreticilerin uykularını kaçırdığını ifade eden Önder, "Ben de üç kez hırsızlarla karşı karşıya geldim. Her defasında kaçmayı başardılar. Bir zamanlar kapkaçın yasada yeri yoktu. Ancak yasaya eklenince kapkaç olayları sona erdi. Ürün hırsızlığı için de yasada bir düzenleme yapmak şart. Bu yıl hırsızlar yüzünden oldukça mağdur olduk. Mal sahiplerini bile bıçaklayanlar oldu" görüşünü dile getirdi.

FATİH ŞENDİL