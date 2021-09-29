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Haberler Ekonomi Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 40 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

29.09.2021, 09:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Necmettin Erbakan Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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