Rezervler Ağustos’ta 117,8 milyar $’a çıktı

TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 11,3 artarak 117,8 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 10,6 artarak 69,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,4 azalarak 40,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 14,5 artarak 23,1 milyar dolara çıktı. Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden oluştu.