S&P, Türkiye’nin 2021 büyüme tahminini yükseltti

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya yükseltti. Kredi derecelendirme kuruluşunun yayımladığı raporda Türkiye'de ekonomik aktivite verilerinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğu, 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 8,6'ya yükseltildiği belirtildi. S&P'nin raporunda yaz aylarında uluslararası turizm sektörünün görece hızlı bir şekilde toparlandığı, reyting kuruluşunun Türkiye'nin 2022 yılı için ekonomik büyüme beklentisinin ise yüzde 3,3 seviyesinde olduğu kaydedildi. Raporda, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılında yüzde 17,3 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi.