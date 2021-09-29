Turkuvaz Medya Grubu’ndan Finans Zirvesi

Turkuvaz Medya Grubu'nun lider ekonomi haber kanalı A Para tarafından düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi, geniş bir katılımla yapıldı. Zirveye katılan katılımcılar, bankacılıktan sigortacılığa, katılım finanstan sermaye piyasalarına kadar finans sektörünün önümüzdeki dönemini masaya yatırırken, geleceğe ilişkin önemli mesajlar verildi.



FİNANSTA BÜYÜK DEĞİŞİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Türkiye'nin ikinci çeyrekte Avrupa'nın en kaliteli büyüyen ülkesi olduğunu vurgulayarak "Avrupa'nın net bakıldığında en yüksek büyüyen ülkesiyiz ve bunu sürdürmemiz gerekiyor. Bisikleti devamlı çevirmemiz gerekiyor. Bunu çok sağlıklı kredi mekanizması kurarak çevireceğiz. Gelişigüzel kredi olmaz. Selektif olmalıyız, gerekirse tüketici kredilerinden fedakârlık yaparak onları gerekirse pahalandırarak bunu yapmamız gerekir. Kaynakları daha çok ticarete ve sanayiye vermek durumundayız" dedi. Gül şöyle konuştu: "Bizim net büyümemiz ikinci çeyrekte yüzde 10'un üzerinde. Türkiye Avrupa'nın en net, en iyi büyüyen ülkesidir. Hiç tartışmasız, açık ara Türkiye'ye yaklaşan yok." Faizi düşürmek için bütçe açığı ile cari açığın indirilmesi gerektiğinin altını çizen Gül, "Bu iki açıkla mücadele etmeden faizi düşürürsek sermaye kaybına eden olur. Sıkı bir bütçe programı yürütüyoruz" dedi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan A PARA Haber koordinatörü Özlem Doğaner, bu yıl 3. Yaşına giren kanalın finans sektörünün nabzını tutmaya devam ettiğini söyledi. Doğaner, "Artık yeni şeyler söylemek gerek. Finanstaki büyük değişimin izini süreceğiz. Bu zirveyi gelenekselleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Finansın Geleceği Zirvesi'ne katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankalarının Pandemide Rolü" başlıklı sunumda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin OECD ülkeleri ve Çin ile birlikte değerlendirildiğinde 2020 yılında pozitif büyüme kaydeden iki ekonomiden biri olduğuna dikkati çeken Kavcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2021 yılı ilk yarısına ilişkin açıklanan verilerde büyümedeki olumlu görünümün devam ettiğini görüyoruz. Yüksek frekanslı veriler, açılmanın etkisiyle iş gücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Tarım dışı istihdamın öncelikle sanayi sektörünün katkısı ile toparlanmaya başladığını, hizmet sektöründen gelen sınırlı katkıya rağmen 2021 yılı başında salgın öncesi düzeylere ulaştığını görüyoruz. Son olarak hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz." Şahap Kavcıoğlu, rezervlerdeki iyileşmenin öngörüleri ile uyumlu seyrettiğini belirterek, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır" diye konuştu. Son dönemde belirli ürünlerdeki fiyat artışlarının tarihsel ortalamalarının oldukça üzerine çıktığına dikkat çeken Kavcıoğlu, "Enflasyona en çok katkı yapan ürünlere baktığımızda, Ağustos ayındaki yıllık fiyat artışlarının son 10 yıldaki ortalama fiyat artışlarının üç-dört katını aşabildiğini görüyoruz. Normalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi yönünde de TCMB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli politika adımlarını atacaktır." dedi.



CİDDİ BİR İLGİ VAR

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul'un dünyanın en likit borsası olduğunu dile getirerek bir yandan halka arzları arttırarak şirketlerine daha fazla kaynak aktarmaya çalıştıklarını diğer yandan yabancı yatırımcılarla kurumsal iletişimi güçlendirmek istediklerini vurguladı. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy ise kurum olarak stratejik öncelikleri arasında finansal sigortaların geliştirilmesi geldiğini belirterek "Alacak sigortası, kefalet sigortası, bina tamamlama sigortası gibi sektörümüzün reel kesimin ihtiyaç duyduğu finansal güvenceleri sağlama kapasitesinin hızla arttırılması yönünde çalışıyoruz. Hedefimiz katılım sigortacılığı ve emeklilik faaliyetlerinin sektördeki payını yüzde 5'ten 10 üzerine taşımak ve Türkiye'nin uluslararası konumuna gelmesini sağlamak" dedi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, katılım finans konusunda bazı iş birlikleri peşinde olduklarını belirterek, "İstanbul için katılım finans tarafında ciddi bir ilgi var. Orada birtakım düzenlemeler gerçekleştireceğiz." dedi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, zirvedeki konuşmasında finansın geleceğinin dijitalleşme ve teknolojide olduğunu vurgulayarak, koronavirüs salgını sonrasında dijital teknolojilerin kullanımının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Gelecekte kamu bankacılığının önem kazanacağını ve pandeminin bunu gösterdiğini aktaran Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise bugün Türkiye'de sektörün ilk 3 bankasının kamu bankalarından oluştuğunu söyledi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da Türk bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğünün 2021 Temmuz'da 6.7 trilyon TL'ye ulaştığını söyledi.



YEŞİL TAHVİL VE SUKUK REHBERLERİ HAZIRLANIYOR

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, ana gündemlerinin başında yeşil finansman geldiğini söyleyerek "Küresel ölçekte atılan adımlar, yeşil standartlara uygun bir biçimde çalışmanın ek fayda sağlamaktan ziyade bir zorunluluk haline geleceğini göstermektedir. Bu kapsamda, Ekonomi Reform Paketi'nde Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen görev üzerine, yeşil tahvil ve sukuk rehberlerini hazırlıyoruz. Uluslararası kabul görmüş ölçütlerle uyumlu bir biçimde hazırlayacağımız bu rehber ile şirketlerimizin, yeşil iş modellerini finanse edebilecekleri borçlanma aracı ihraç süreçlerini daha da netleştirmiş olacağız" diye konuştu



BANKACILIĞA YOL HARİTASI

BANKACILIK sektörünün reel ekonomi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık ve finans sektörünün yeşil mutabakata uyumu için bir yol haritası belirleneceğini aktardı. BDDK Başkanı Akben, "Sürdürülebilirliğin en temel göstergesi karbon emisyon oranlarının azaltılmasıdır. Bunun için sanayi, enerji, tarım ve ulaştırma gibi kimi sektörlerin geniş çaplı bir dönüşüm geçirmesi gerekmektedir"dedi.