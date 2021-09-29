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Haberler Ekonomi Üretici pamukta yüksek kalite ve rekolte bekliyor

Üretici pamukta yüksek kalite ve rekolte bekliyor

Üretici pamukta yüksek kalite ve rekolte bekliyor

29.9.2021

TORBALI'DA bu yıl yaklaşık 40 bin dekarlık alana ekilen pamuğun hasadına başlandı. Pamukta verimin bu yıl yüksek olması beklenirken, üreticiler de fiyatlardan umutlu olduklarını dile getirdi.

ÜRETICI Mehmet Gürbüz, "Rekoltenin ve kalitenin yüksek olmasını bekliyoruz" derken, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin ise üretimdeki artışa dikkat çekti.

ÖMER DUR

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