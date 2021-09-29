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Haberler Ekonomi Vodafone’da özel fırsatlar

Vodafone’da özel fırsatlar

Vodafone’da özel fırsatlar

29.9.2021

VODAFONE Yanımda Fırsatlar Dünyası sadakat platformunun aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, ziyaret sayısı 80 milyona, işlem sayısı ise 300 bine ulaştı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, "Platformumuzla müşterilerimize piyasada bulamayacakları özel fırsatlar ve her hafta sürpriz hediyeler sunuyoruz" dedi.

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