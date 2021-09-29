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Haberler Ekonomi Yalova Çiftlikköy'de mahkemeden 240 TL'ye 84 m² daire

Yalova Çiftlikköy'de mahkemeden 240 TL'ye 84 m² daire

Yalova Çiftlikköy'de muhammen bedeli 240 bin TL olan daire icradan açık arttırma suretiyle satılacaktır.

Yalova Çiftlikköy’de mahkemeden 240 TL’ye 84 m² daire

29.09.2021, 09:51

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Yalova Çiftlikköy'de bulunan dairenin satışı için teklifler esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda verilecektir. 2+1 ve 83 m2 dairenin satışı 24/11/2021 günü 11:00 - 11:05 ile 22/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arasında yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışı yapılacak taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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