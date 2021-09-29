Yalova Çiftlikköy’de mahkemeden 240 TL’ye 84 m² daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Yalova Çiftlikköy'de bulunan dairenin satışı için teklifler esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda verilecektir. 2+1 ve 83 m2 dairenin satışı 24/11/2021 günü 11:00 - 11:05 ile 22/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arasında yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışı yapılacak taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.