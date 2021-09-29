Yapılandırmada süre yıl başına uzatılmalı

TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma kanunu kapsamındaki borçlar için başvuru süresinin uzatılmasını ve taksit ödemelerinin gelecek yıl başlamasını istediklerini bildirdi. Esnafın salgının yaralarını saramamasına karşın borçlarını ödemek için çabaladığını ifade eden Palandöken, "Tüm esnafımızın yapılandırma imkanından faydalanabilmesi ve devletimizin alacaklarını tahsil edebilmesi için, yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı ve taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. Süre uzatımını esnafımız dört gözle bekliyor" dedi.