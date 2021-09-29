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Haberler Ekonomi Yeditepe Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

Yeditepe Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünce öğretim elemanı alınacağı duyuruldu.

Yeditepe Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

29.09.2021, 09:43

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. "

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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