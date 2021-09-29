Yenilenebilir enerjide dev işbirliğine imza

KALYON PV, Bilişim Vadisi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sponsorluğu" kapsamında imza töreni ve "Yenilenebilir Enerji Çalıştayı" düzenlendi. Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen programa Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli katıldı. Yapılan konuşmalar sonrasında Bilişim Vadisi ve Kalyon PV ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Şeherli, "Büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ABBAS ÇAKAR