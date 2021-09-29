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Haberler Ekonomi Yolcu seçen taksici trafikten men edilecek

Yolcu seçen taksici trafikten men edilecek

Belediyelerin cezaları caydırıcı olmayınca İçişleri Bakanlığı olaya el koydu. Yolda araca alınmayan yolcu ekiplerce taksiye bindirilecek. Israr eden taksiciler için de trafikten men dahil yasal işlem başlatılacak.

Yolcu seçen taksici trafikten men edilecek

29.9.2021

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ilin Valiliğine Taksi Denetimleri Genelgesi gönderildi. Belediyelerin verdiği cezalar caydırıcı olmayınca İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın genelgesinde son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin arttığına dikkat çekildi.

MAĞDUR EDİLİYORLAR
Genelgede, bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe müessir olayları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı. Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler şu şekilde sıralandı:
Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/ müraacatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek.
Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak.

PERSONEL DENETİMLERİ YAPILACAK
Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak.
Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.

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