Bodrum, uluslararası düğün pastasındaki payını artıracak

Ege kültürünü yansıtan dar sokakları, beyaz evleri, begonvilleri ve doğasıyla Bodrum, uluslararası düğünler için önemli bir potansiyel taşıyor. Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Bodrum Temsilcisi Fatih Öztarakçı, dünyaca tanınan bir destinasyon olan Bodrum'un gerek hizmet kalitesi, gerekse de kentsel kimliğiyle önemli zenginliklere sahip olduğunu söyledi.

ÖNCELİĞİMİZ TANITIM

Öztarakçı, yıllardır turizm sektöründe elde ettiği deneyimler, iş birlikleri ve bağlantılarla Bodrum'u uluslararası düğün pazarının cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Bölgenin alternatif turizm konusunda daha fazla paya sahip olması gerektiğini vurgulayan Öztarakçı, "Düğün Profesyonelleri ve Romantik Seyahatler Endüstrisi'nin temsil edildiği Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği'nin (IADWP) Bodrum Temsilciliğine atandım. 300 milyar dolarlık bütçeye ve dünyanın farklı ülkelerinden 4 bin 500'e yakın üyeye sahip bir sektörün temsilciliğini Bodrum'da sürdürüyoruz. Hedefimiz Bodrum'un uluslararası düğün pastasından daha fazla paya sahip olması. Bodrum iklimi, Avrupa ülkelerine yakınlığı, uluslararası havalimanına sahip olması, hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarıyla yurtdışındaki destinasyonlara göre avantajlar sunuyor. Düğünlerde hizmet kalitesinin yanı sıra görsellik de çok önemlidir. Bodrum, Ege kültürünü yansıtan dar sokakları, beyaz evleri, begonvilleri ve masmavi deniziyle önemli bir çekim merkezi. Bunu daha çok insana tanıtmamız gerekiyor" dedi.

KİŞİYE ÖZEL YÜZEN OTEL KONSEPTİ

KENDİ firması Gulet Bookers ile yıllardır yatçılık alanında da yüzlerce organizasyon gerçekleştirdiğini ve online olarak bayilikler de verdiklerini ifade eden Öztarakçı, "Gulet Bookers olarak 27 ülkede 520 acenteyle işbirliğimiz devam ediyor. Gulet turizmiyle birlikte kişiye özel yüzen otel konseptiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm dünyada tanınan işadamları, sanatçılar ve sporcuları geçmişte Bodrum'da ağırladık. Uluslararası platformlarda en iyi yatçılık şirketi ve müşteri memnuniyeti ödülleri aldık. Çok uluslu bir firma olduğumuz için 7 farklı dilde hizmet verebiliyoruz. Bodrum'un güzelliklerini, kültürünü ve tarihini de tanıtıyoruz. Bölge ekonomisinin kalkınması için yerel tedarikçilerle çalışıyoruz" diye konuştu.



CİDDİ POTANSİYEL BULUNUYOR

ULUSLARARASI düğünlerin Bodrum'da pek çok işletmeye faydalı olduğunu dile getiren Öztarakçı, şunları söyledi: "Türkiye hizmet kalitesi ile ön planda. Burada uçak, transfer, konaklama ve düğün dahil olmak üzere paket programlar sunuyoruz. Bir düğünün fiyatı 500 bin dolardan başlıyor. Pandemi ve ertelenen uçuşlar nedeniyle bir süredir baskılanan bir talep söz konusu. Bazı ülkelerle kapılarımız yeni açılmaya başladı. Önümüzdeki Eylül - Ekim ve Nisan - Mayıs ayları uluslararası düğünler için uygun. Hem maliyet hem de otellerin kapasitesi açısından avantajlı oluyor. Çünkü yurtdışından gelen konuklar tüm oteli kapatmak istiyor. Bu durum oteller açısından da önemli çünkü düşük sezonda önemli bir hareketlenme yakalanıyor."

TOLGA TEKİN