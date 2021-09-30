  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Borç yapılandırmasına başvuru için son gün

Borç yapılandırmasına başvuru için son gün

Borç yapılandırmasına başvuru için son gün

30.9.2021

VERGİ ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için süre daralırken dün itibarıyla 127 milyar 516 milyon lira alacak yapılandırıldı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin bugün mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 36 bin mükellef başvurdu. Yapılandırma kapsamındaki alacaklara karşılık 11 milyar 408 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www. gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov. tr) üzerinden, vergi dairesine giderek veya posta yoluyla yapılabiliyor. Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Yetkililer, başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını vurguladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Borç yapılandırmasına başvuru için son gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.