Borç yapılandırmasına başvuru için son gün

VERGİ ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için süre daralırken dün itibarıyla 127 milyar 516 milyon lira alacak yapılandırıldı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin bugün mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 36 bin mükellef başvurdu. Yapılandırma kapsamındaki alacaklara karşılık 11 milyar 408 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www. gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov. tr) üzerinden, vergi dairesine giderek veya posta yoluyla yapılabiliyor. Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Yetkililer, başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını vurguladı.