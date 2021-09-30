Demiryollarında yerli ve milli dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saatte 160 kilometre hıza sahip milli elektrikli tren setinin test süreçlerini tamamladıklarını ve 2022 yılında seri üretimine geçeceklerini açıkladı. Karaismailoğlu, önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifin seri üretimine de başlanacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile birlikte "Omuz Omuza 165 Yıl Demiryolu İşçi Buluşması" etkinliğine katıldı. Karaismailoğlu demir yolu potansiyelini artırmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Demir yollarının gelişmesi için yaptığımız yatırım miktarı 212 milyar lirayı geçti. Demir yollarının yatırımda 2013'te yüzde 33 olan payını, 2020'de yüzde 47'ye çıkardık" diye konuştu.



'100 BAZ PUAN DAHA DÜSEBİLİR'

İŞ Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın Kasım ayında planladığı faiz indirim kararını öne çektiğini düşündüğünü, Aralık ayında 100 baz puan indirim daha beklediğini açıkladı. Bir özel kanala açıklamalarda bulunan Aran, TCMB'nin faiz indirim kararına ilişkin olarak, "TCMB'nin önden faiz indirimi yapabileceğini düşünmüştüm. TCMB Kasım ayında yapacağı indirimi öne çekmiş gibi görünüyor. TL mevduat faiz oranları 100 baz puan indi" dedi. İş Bankası Genel Müdürü Aran, bireysel kredilerde yüzde 20 daralma öngördüğünü dile getirdi.