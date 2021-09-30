İngiliz turist sayısı 10 kat yükseldi

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli turizm merkezlerine gelmeye başlayan İngiliz turistler, sezon kapanmadan önce turizmcileri memnun etti.

HAFTADA 70 UÇUŞ

İngiltere merkezli turizm operatörü Jet2. com'un CEO'su Steve Heapy, Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 1000'den fazla artış olduğunu açıkladı. Jet2.com'un Antalya ve Dalaman havalimanlarına haftalık 70 uçuş planladığını bildiren Heapy, "Uçuş ve tatilleri yeniden başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. İngilizler bu yaz Türkiye'yi özlemişti. Bu nedenle ülkenin yeniden açılması büyük taleple sonuçlandı. Müşterilerimiz çok ihtiyaç duydukları güneş ışığının tadını çıkarıyor" dedi.