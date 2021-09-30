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Haberler Ekonomi İngiliz turist sayısı 10 kat yükseldi

İngiliz turist sayısı 10 kat yükseldi

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkararak seyahat edilebilir ülkeler arasına alması sonrası, gelen turist sayısı 10 kat arttı. İngiltere, 4 aylık aradan sonra Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkardı.

İngiliz turist sayısı 10 kat yükseldi

30.9.2021

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli turizm merkezlerine gelmeye başlayan İngiliz turistler, sezon kapanmadan önce turizmcileri memnun etti.

HAFTADA 70 UÇUŞ
İngiltere merkezli turizm operatörü Jet2. com'un CEO'su Steve Heapy, Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 1000'den fazla artış olduğunu açıkladı. Jet2.com'un Antalya ve Dalaman havalimanlarına haftalık 70 uçuş planladığını bildiren Heapy, "Uçuş ve tatilleri yeniden başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. İngilizler bu yaz Türkiye'yi özlemişti. Bu nedenle ülkenin yeniden açılması büyük taleple sonuçlandı. Müşterilerimiz çok ihtiyaç duydukları güneş ışığının tadını çıkarıyor" dedi.

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