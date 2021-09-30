İş hayalleri gerçekleşiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eğitimleri yarıda kalan kadınların ve kız çocuklarının 'Nerede Kalmıştık' projesi sayesinde kaldıkları yerden okula devam edeceklerini belirterek, "Bu projeyle 81 ilimizde, açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak" dedi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde AK Parti Kadın Kolları tarafından yürütülen 'Nerede kalmıştık eğitim seferberliği' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile davetliler katıldı. Gerek eğitimde yapılan reformlarla, gerekse sağlanan fırsat eşitliğiyle okullaşma oranının arttığını ifade eden Emine Erdoğan, bugüne kadar 'Haydi kızlar okula', 'Ana-kız okuldayız' ve 'Okuryazarlık seferberliği' gibi birçok kampanya düzenlediklerini, bu çalışmaların sayısız insanın hayatını mucizevi şekilde değiştirdiğini bizzat gördüğünü belirtti.

YANLARINDA OLACAKLAR

Emine Erdoğan, "Şimdi hepimize büyük bir heyecan veren 'Nerede Kalmıştık' projesini hayata geçiriyoruz. Bir sebeple eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız ve kız çocuklarımız, okula, kaldıkları yerden devam edecekler" şeklinde konuştu. Yarım kalmış yolculukların tamamlanacağını aktaran Emine Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da 'Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı'ndan istifade edebilecek. Bu süreçte AK Partili kadın milletvekilleri, AK Parti kadın kolları başkanları ve milletvekili eşleri de 'gönüllü eğitim rehberi' olarak kadınların yanlarında bulunacaklar" dedi. Projenin, kadınların bilgi ve becerileri kadar istihdam oranlarını da arttıracağını aktaran Emine Erdoğan, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde kadınların eğitim haklarından ekonomik, siyasi veya toplumsal nedenlerle mahrum olduklarına dikkati çekti.



KAYITLAR 15 EKIM'E UZATILDI

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projeye katkı vereceklerini belirterek "Tanıtımını yaptığımız bu projeye katılımı artırmak için açık öğretim ve olgunlaşma enstitüleri kayıtlarımızı, aslında kapanmıştı, 15 Ekim'e kadar uzattığımızın müjdesini de buradan duyurmak isterim" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da kadınların çalışma hayatına tam ve etkin şekilde katılması için çalıştıklarını söyledi.

FATMA GÖKSU