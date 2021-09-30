İzmir’de icradan satılık dubleks daire

Mahkeme İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Binanın asansörlü olmasına rağmen asansörün çalışmadığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 18.11.2021 11:00 belirlendi.