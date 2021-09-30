Mahkeme İzmir'in Urla ilçesinde bulunan 4.123 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın üzerinde 14 adet zeytin, 2 adet armut, 2 adet elma,3 adet incir ağacı bulunmaktadır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 26.08.2021 14:30 belirlendi.
İzmir'de icradan satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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