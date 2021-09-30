TURKUVAZ Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin sonuncusu 'Sürdürülebilir Kalkınma- Etki Yatırımı' başlığıyla bugün gerçekleştirilecek. 'Sürdürülebilir Kalkınma- Etki Yatırımı' webinarı www.kureselumutfestivali. com ve InBusiness Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek. Webinar saat 11.00'de başlayıp 15.00'te sona erecek.
‘Sürdürülebilir Hikâyeler Serisi’nin sonuncusu bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.