‘Sürdürülebilir Hikâyeler Serisi’nin sonuncusu bugün

TURKUVAZ Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin sonuncusu 'Sürdürülebilir Kalkınma- Etki Yatırımı' başlığıyla bugün gerçekleştirilecek. 'Sürdürülebilir Kalkınma- Etki Yatırımı' webinarı www.kureselumutfestivali. com ve InBusiness Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek. Webinar saat 11.00'de başlayıp 15.00'te sona erecek.