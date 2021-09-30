  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türk tekstil ürünleri New York fuarında

Türk tekstil ürünleri New York fuarında

Türk tekstil ürünleri New York fuarında

30.9.2021

İSTANBUL Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı "I Of The World", New York'ta ikinci kez düzenlendi. ABD'nin önde gelen hazır giyim üreticileri, tasarımcıları ve tekstil distribütörlerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan fuar, Türkiye'den 28 tekstil firmasının katılımıyla, InterContinental Barclay New York'ta gerçekleştirildi. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Kovid-19 dönemi aslında Türk tekstil sektörüne yaradı. Dünyadaki pazar payımızla birlikte Türkiye'nin ABD'ye ihracatı ise yüzde 57 oranında arttı" dedi. Öksüz, tekstil ve hazır giyim ihracatında 2021 yılı beklentilerinin yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu kaydetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk tekstil ürünleri New York fuarında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.