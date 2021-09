Türk tekstil ürünleri New York fuarında

İSTANBUL Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı "I Of The World", New York'ta ikinci kez düzenlendi. ABD'nin önde gelen hazır giyim üreticileri, tasarımcıları ve tekstil distribütörlerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan fuar, Türkiye'den 28 tekstil firmasının katılımıyla, InterContinental Barclay New York'ta gerçekleştirildi. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Kovid-19 dönemi aslında Türk tekstil sektörüne yaradı. Dünyadaki pazar payımızla birlikte Türkiye'nin ABD'ye ihracatı ise yüzde 57 oranında arttı" dedi. Öksüz, tekstil ve hazır giyim ihracatında 2021 yılı beklentilerinin yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu kaydetti.