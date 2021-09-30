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Haberler Ekonomi Yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. sıradayız

Yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. sıradayız

Yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. sıradayız

30.9.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin mevcut yenilenebilir enerji kurulu gücüyle dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer aldığını belirterek, "Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinde de öncü ve örnek ülke olacağımıza inanıyoruz. Bu inancımızın en önemli göstergesi olarak, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarımızda gaza sonuna kadar bastık" dedi. Dönmez, Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 98 bin 493 megavata, toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin oranının ise yüzde 53'e ulaştığını ifade etti

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