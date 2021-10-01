106 milyonluk hesaplaşma

İş dünyası, İzmir sanayisinin önemli gruplarından biri olan Mazhar Zorlu Holding ve bünyesindeki Egeplast'ın sahibi iş adamı Kemal Zorlu ile kentteki Çamaltı Tuzlasını da işleten Binbir Gıda ile Fıratpen'in sahibi ünlü iş adamı Nevzat Demir arasındaki hesaplaşmayı konuşuyor. İkili arasındaki 12 milyon dolar yani bugünkü kurla 106 milyon liralık alacak verecek meselesi yıllardır bir türlü sonuçlanmadı.



HACİZ KARARI ALINDI

Kemal Zorlu'dan 10 yıl önce verdiği 12 milyon dolarlık alacağını tahsil edemediğini belirten Nevzat Demir'e ait Binbir Gıda şirketi, yargıya başvurarak bu paranın Zorlu'nun yönetimindeki Mazhar Zorlu Holding ve Egeplast üzerinden tahsil edilmesini istedi. Binbir Gıda bunun için Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. 2017/730 dosya numaralı davayı görüşen mahkeme 19 Nisan 2019'da ilk başta Zorlu'ya ait bu şirketlerin mallarına ve alacaklarına ihtiyati haciz kararı aldı.

Nevzat Demir



ŞİRKET BORCU DEĞİL

Bunun üzerine halka açık iki şirket olan Egeplast ve Mazhar Zorlu Holding, borcun ortakları Kemal Zorlu'nun kendi borcu olduğunu ve kendileriyle bir alakasının olmadığı yönünde savunmada bulundu ve ihtiyati haciz kararının kal-dırılmasını talep etti. Haciz kararı 20 Şubat 2019'da tamamen kaldırı-lırken süren davada bugünler-de son aşamaya gelindi.



BİLİRKİŞİ İNCELİYOR

Önceki gün Karşıyaka Adliyesi'nde duruşması yapılan davada bilirkişi heyetinin incelemesinin beklenilmesi kararlaştırıldı. Hem Egeplast hem de Mazhar Zorlu Holding, bu gelişmeyi halka açık şirketler olduğu için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Davanın bir sonraki duruşması 1 Aralık 2021'de görülecek. Mahkeme bilirkişinin varacağı kanaate göre, 12 milyon doların şirketler tarafından Nevzat Demir'e ödenip ödenmemesini kararlaştıracak.



KEMAL ZORLU: BORÇ KONUSU TAMAMEN BENİM ŞAHSİ MESELEM

YENİ Asır'a açıklama yapan Kemal Zorlu, "Bu borç konusu tamamen benim şahsi meselem, şirketlerle hiçbir alakası yok. Dava sürüyor" diye konuştu. Yeni Asır'ın ulaştığı Binbir Gıda şirketi yetkilileri ise, borcun Kemal Zorlu'ya ait şirketlerin zor durumda olduğu bir dönemde verildiğini kaydederek, "Nitekim bu para borç olarak verilir verilmez tamamı şirket hesaplarına yatmış ve şirketlerin çeşitli ödemeleri yapılmıştır. Dolayısıyla bu para şirketlerin finansmanında kullanılmıştır. O yüzden bu borçlardan şirketler de müşterek olarak sorumludur. Yargının vereceği kararı bekliyoruz" iddialarını dile getirdi.

Erhan GÜLENÇ