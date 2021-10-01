İhracatta yeni rekor! Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Son dakika haberi...İhracat rakamlarında Türkiye rekora doymuyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık" diye konuştu. Bununla beraber ihracatta yıl sonu hedefi de aşılmış oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında ihracat yıllık yüzde 30'luk artışla 20,8 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 12 artışla 23,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI SERT DÜŞTÜ

Eylül'de dış ticaret açığı ise yüzde 46,4 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.