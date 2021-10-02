Bartın Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilana göre Bartın Üniversitesi'nin 2 Öğretim Görevlisi alacağı öğrenildi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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