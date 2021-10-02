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Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

02.10.2021, 10:34

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Düzce Üniversitesi: ''Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır'' dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışı yapılacak taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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