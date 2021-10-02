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Haberler Ekonomi Elektriğe zam yok

Elektriğe zam yok

Elektriğe zam yok

2.10.2021

ENERJI Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), elektrik satış fiyatına zam yapıldığına ilişkin haberlerini yalanladı. Bütün değişikliklerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını belirten EPDK, manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini istedi. EPDK'dan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi faturalara -gizli ya da açık şekilde- ek bir bedel yansıtamaz" denildi.

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