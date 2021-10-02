İhracatta, aylık 20 milyar dolar sınırı ilk kez aşıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat Eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık." dedi. Bakan Muş, "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık." açıklamasında bulundu.

DIŞ TICARET AÇIĞI DÜŞTÜ

Bakan Muş, "Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu'nu kurguladık. Bu fonla sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunacağız." ifadelerini kullandı. Eylülde ithalat ise yıllık bazda yüzde 12 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Buna göre Eylül ayında dış ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,4'lük düşüşle 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,9 oldu. Son bir yıla bakıldığında ise ihracat Ekim 2020- Eylül 2021 tarihleri arasında bir önceki döneme göre yüzde 27,51 oranında artarak 212 milyar 220 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,62 oranında artarak 256 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 23,64 oranında artarak 468 milyar 824 milyon dolar; ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,7 olarak açıklandı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik." diye konuştu.