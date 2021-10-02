Paris Anlaşması tüm sektörler için fırsat

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Paris Anlaşması'na taraf olmak sadece bir imza altına almak olmayacak. Tüm sektörlerimizde, tarımımızı, turizmimizi, sanayimizi, sürdürülebilir, döngüsel ekonomi çerçevesinde birçok yatırımlarımızı hayata geçireceğimiz adımlar atacağız" dedi. Pre- Cop toplantısı kapsamında Milano'da bulunan Bakan Kurum, Türkiye'nin ulusal katkı beyanı çerçevesinde TBMM'de onaylanması beklenen Paris İklim Anlaşmasına ilişkin "Anlaşma için bugüne kolay gelinmedi, gerçekten çok uzun bir müzakere süreci vardı" diye konuştu. Bakan Kurum, "Hem finansmana erişim noktasında hem de ülkemizin yeşil kalkınması çerçevesinde çok büyük fırsatlar var. Yeni bir kalkınma süreci tüm dünyada başlayacaktır ki biz de 84 milyonluk nüfusumuzla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınmada yerimizi alacağız ve en öndeki ülkelerden biri olacağız. Bütün sektörler adına bunun bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" görüşünü dile getirdi.