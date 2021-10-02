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Haberler Ekonomi Sözleşmeli jandarma uzman erbaş alınacak

Sözleşmeli jandarma uzman erbaş alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı yapılacak.

Sözleşmeli jandarma uzman erbaş alınacak

02.10.2021, 10:25

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecek.

Başvurular, 1-10 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışı yapılacak taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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