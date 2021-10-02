  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TL MEVDUATA STOPAJ desteğinde süre uzatıldı

TL MEVDUATA STOPAJ desteğinde süre uzatıldı

TL MEVDUATA STOPAJ desteğinde süre uzatıldı

2.10.2021

EKIM 2020'den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği süresi bir kez daha uzatıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan stopaj alınmaması uygulaması da sürecek. 30 Eylül'de son bulması öngörülen uygulama 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TL MEVDUATA STOPAJ desteğinde süre uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.