TL MEVDUATA STOPAJ desteğinde süre uzatıldı

EKIM 2020'den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği süresi bir kez daha uzatıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan stopaj alınmaması uygulaması da sürecek. 30 Eylül'de son bulması öngörülen uygulama 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.