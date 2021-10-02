Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Uluslararası Final Üniversitesi belirtilen birimlerine akademik personel alacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışı yapılacak taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.
Uluslararası Final Üniversitesi 72 Akademik Personel alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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