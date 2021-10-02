Uluslararası Final Üniversitesi 72 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Uluslararası Final Üniversitesi belirtilen birimlerine akademik personel alacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışı yapılacak taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.