  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Uluslararası Final Üniversitesi 72 Akademik Personel alıyor

Uluslararası Final Üniversitesi 72 Akademik Personel alıyor

Uluslararası Final Üniversitesi 72 Akademik Personel alacağını duyurdu.

Uluslararası Final Üniversitesi 72 Akademik Personel alıyor

02.10.2021, 10:27

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Uluslararası Final Üniversitesi belirtilen birimlerine akademik personel alacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışı yapılacak taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uluslararası Final Üniversitesi 72 Akademik Personel alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.