Anadolu Efes’in global inovasyon üssü İzmir’de

ANADOLU Efes, 40 yıldır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarının son halkası olarak İzmir'deki fabrikasında Anadolu Efes Yenilik Atölyesi isimli inovasyon merkezini kurdu. Hem yeni ürünlerin geliştirilmesi hem de üretim teknikleri üzerine çalışmalar yapılan platform ile ilgili bilgi veren Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, "Anadolu Efes Yenilik Atölyesi sektörümüzde inovatif yaklaşımlarıyla Türkiye'nin dünya pazarında daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak" dedi. Anadolu Efes'in ham maddeden üretim teknikleri konusunda 40 yıldır inovasyon çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

UZMANLAŞMA FIRSATI

ANADOLU Efes Yenilik Atölyesi'ndeki buluşmada Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş ve Anadolu Efes Türkiye Üretim Direktörü Koray Anar, gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Redd grubunun kurucusu ve gitaristi, arkeolog Doç. Dr. Güneş Duru da Anadolu topraklarından doğan ürünün arkeolojisi üzerine bir konuşma yaptı. Merkezde yeni ürünler ve üretim teknikleri geliştirilecek. Ekosistemdeki paydaşlar için bir buluşma ve deneyim paylaşma noktası olması amaçlanan platform aynı zamanda sektör profesyonelleri için de kapsamlı gelişim ve uzmanlaşma fırsatları sunacak.