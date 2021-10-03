Aydınlı çiftçilere 40 milyonluk süt desteği

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın'da çiğ süt desteklemesi kapsamında üreticilere 40 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan desteklemelerle ilgili açıklamada bulunan Özmen, "Çiğ süt desteklemesi kapsamından 13 bin 122 üreticimize 154 milyon 363 bin 69 litre süt için 40 milyon 552 bin 431 lira ödeme yapılacak. Ödemeler 8 Ekim Cuma gününe kadar tamamlanacak. Ayrıca hayvan hastalıkları tazminat ödemeleri kapsamında 35 çiftçiye 1 milyon 148 bin 255 TL tazminat ödemesi tek seferde yapılacak. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE