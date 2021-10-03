‘Çalısma Hayatım’ hizmeti e-Devlet’te

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "Çalışma Hayatım" hizmetiyle vatandaşlara çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulduğunu söyledi. Koç, "e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor. Bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmet bulunuyor" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin konsept içine dahil edildiği bildirildi.