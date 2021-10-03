Çelik sektörü ihracatta ilk kez zirvede yer aldı

ÇELİK İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin toplam ihracatı Eylül ayında yıllık bazda yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolara yükselirken, çelik sektörü, 2,6 milyar dolarlık ihracatla sektörler arasında ilk kez zirvede yer aldı. Geçen ay toplam ihracata en fazla katkı veren sanayi kolu çelik sektörü olurken, sektör ihracat hedefini 22 milyar dolara revize etti. ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Sektörümüz ihracat pazarlarını çeşitlendirerek büyümesini sürdürüyor. Geçen ay ülkemizin toplam ihracatına en fazla katkı veren sektör olduk. Gurur verici bir tablo" ifadelerini kullandı.